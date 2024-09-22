После 22 сентября ночь в Северном полушарии начнет становиться длиннее

После 22 сентября длина ночи в Северном полушарии Земли будет становиться длиннее, превышая продолжительность дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский планетарий.

«После дня осеннего равноденствия ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень. В Южном полушарии Земли ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна», — поделились эксперты планетария.

Отмечается, что 22 сентября в 15:43 часов мск Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет небесный экватор и перейдет из Северного небесного полушария в Южное. Астрономы называют это явление осенним равноденствием. В воскресенье продолжительность дня будет равна продолжительности ночи.

До этого «Газета.Ru» рассказывала, когда наступает осеннее равноденствие, какие приметы и традиции связаны с этим днем и как подготовиться к этому событию. Для многих народов и культур осеннее равноденствие символизирует завершение летнего цикла, время сбора урожая и подготовки к зиме.

Ранее стало известно, когда в Северном полушарии Земли наступит астрономическая осень.