В Аргентине зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 6 произошло на западе Аргентины в провинции Сан-Луис. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на национальный институт предупреждения землетрясений.

Толчки были зафиксированы в 18.24 (00.24 мск) на глубине 140 километров. Информации о последствиях землетрясения на данный момент не сообщаются.

Недавно землетрясение зафиксировали на территории России. Оно произошло на юге Кемеровской области, в Таштагольском муниципальном районе. Его магнитуда составила 4,3.

Для обследований территорий, находящихся в 50 км зоне от эпицентра, была организована работа трех оперативных групп, рассказали в МЧС. Специалисты провели обследование социально-значимых объектов. По их данным, разрушений нет.

Позже сообщалось, что жители города Иркутска ощутили подземные толчки.

Ранее на востоке Турции произошло землетрясение.