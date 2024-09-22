Стало известно о планах Зеленского посетить завод боеприпасов в Пенсильвании

Президент Украины Владимир Зеленский планирует начать свой визит в США с посещения завода по производству боеприпасов, который находится в Пенсильвании. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

«Ожидается, что в начале напряженной недели в Соединенных Штатах он отправится на армейский завод боеприпасов Скрэнтона, укрепляя поддержку Украины», — пишет издание.

Агентство уточняет, что предприятие, которое посетит украинский лидер, является одним из немногих в стране, на котором производят 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, которые поставляют Киеву.

Накануне Зеленский заявил журналистам, что у него есть готовый план «победы Украины». По словам украинского лидера, среди четырех ключевых направлений предусмотрен «мощный пакет мер для принуждения России к прекращению войны дипломатическими средствами».

Киев планирует представить данный план президенту США Джо Байдену, а также вице-президенту Камале Харрис и кандидату в президенты Дональду Трампу в сентябре.

Ранее в минобороны Украины рассказали, сколько тратят на военные нужды.