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США приближаются к рекорду по количеству бездомных

WSJ: число бездомных в США может превысить рекордные 653 тысячи в 2024 году

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Shannon Stapleton/Reuters

Количество бездомных в США может превысить рекордные 653 тысячи человек по итогам 2024 года, сообщает издание The Wall Street Journal. К такому выводу авторы статьи пришли, проведя беседы с 250 компаниями, оказывающими помощь бездомным в США.

На данный момент число живущих на улицах людей уже достигло 550 тысяч, пишет WSJ. Этот показатель на 10% превышает данные за аналогичный период 2023 года.

В качестве причин сложившегося кризиса газета выделяет наплыв мигрантов. Кроме того, на увеличение числа бездомных граждан повлиял рост цен на покупку и аренду жилья, а также эпидемия фентанила.

Недавно в США бездомный вонзил иглу для подкожных инъекций туристу в спину и был арестован. Инцидент произошел 31 мая в Эшвилле, штат Северная Каролина. По данным полиции, Джулиан Брайан МакАртур подошел к прохожему и его семье и попросил денег. Мужчина, приехавший из Южной Каролины, отказался и продолжил прерванную прогулку. После того как прохожий отказался дать денег бездомному, тот на него напал.

До этого в США бездомный набросился на мужчину и съел часть его лица на парковке.

Ранее в США бездомный украл автомобиль вместе с шестилетней девочкой.

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