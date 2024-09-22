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В США зафиксировано огромное количество бездомных людей

WSJ: США могут побить рекорд по количеству бездомных в 2024 году

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Depositphotos

Количество бездомных в США может превысить 653 тысячи по итогам текущего года и поставить таким образом новый рекорд. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание, со ссылкой на информацию, полученную от более чем 250 организаций, которые помогают бездомным в США, пишет, что количество живущих на улицах людей в настоящее время достигло 550 тысяч. По данным газеты, эта цифра на 10% больше, чем за аналогичный период за прошлый год.

Как пишет газета, этот показатель продолжает расти. По данным аналитиков, к концу года он превысит зафиксированный в прошлом году рекорд в 653 тысячи бездомных.

В качестве причин сложившегося кризиса газета выделяет наплыв мигрантов. Кроме того, на увеличение числа бездомных граждан повлиял рост цен на покупку и аренду жилья, а также эпидемия фентанила.

В июле стало известно, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал указ, обязывающий чиновников зачистить улицы городов от лагерей для бездомных. Теперь местные власти получили полномочия для решения проблемы с ростом числа лагерей бездомных в Калифорнии, которая больше других штатов США страдает от кризиса с нехваткой жилья для социально уязвимых групп населения.

Ранее в США бездомный угнал частный самолет и приземлился на калифорнийском пляже.

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