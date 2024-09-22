Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих дешевый интернет

В последние годы в жилых домах по всей стране все чаще можно встретить самодельные объявления, предлагающие различные услуги связи, интернета и цифрового телевидения по крайне привлекательным ценам. Эти листовки обычно появляются в подъездах, лифтах или на досках объявлений, обещая жителям существенную экономию на услугах связи. На первый взгляд такие предложения могут показаться выгодной альтернативой услугам крупных операторов. Однако за кажущейся выгодой часто скрываются серьезные риски и потенциальные проблемы для доверчивых граждан, рассказал «Газете.Ru» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Во-первых, согласно Федеральному закону «О связи», деятельность по оказанию услуг связи на территории РФ осуществляется только на основании лицензии. Получение такой лицензии — сложный и дорогостоящий процесс, который под силу только крупным компаниям. Маловероятно, что лицо, расклеивающее самодельные объявления, обладает необходимыми разрешениями», — объяснил он.

Также, предоставление услуг связи без лицензии является административным правонарушением по статье 13.29 КоАП РФ и влечет за собой крупные штрафы. Для граждан и должностных сумма штрафа составляет от 30000 до 50000 рублей, а для юридических лиц — от 300000 до 500000 рублей.

«Есть риски и для потребителей. Заключая договор с нелицензированным провайдером или с неизвестным представителем, потребитель лишается большей части законодательной защиты. В случае некачественного оказания услуг, перебоев связи или иных проблем, у клиента не будет возможности обратиться в надзорные органы или суд, так как сам факт пользования нелегальными услугами связи является нарушением», — добавил эксперт.

Более того, использование несертифицированного оборудования может привести к помехам в работе легальных сетей связи, за что пользователь также может быть привлечен к ответственности.

«Есть и угроза информационной безопасности. Нелегальные провайдеры часто пренебрегают мерами по защите персональных данных клиентов. Это создает риск утечки конфиденциальной информации, включая паспортные данные, адреса и банковские реквизиты абонентов. Такие данные могут быть использованы злоумышленниками для различных видов мошенничества, от оформления кредитов до кражи средств с банковских счетов», — подчеркнул он.

Легальные операторы связи обязаны соблюдать определенные стандарты качества, установленные законодательством. Нелицензированные провайдеры не связаны такими обязательствами. Это может выражаться в нестабильной работе интернета, плохом качестве телефонной связи или постоянных сбоях в трансляции телеканалов.

«Деятельность нелегальных провайдеров может быть в любой момент пресечена правоохранительными органами. В этом случае абоненты рискуют остаться без связи в самый неподходящий момент, без возможности быстро подключиться к услугам легального оператора», — сказал Бондарь.

Хотя основная ответственность за незаконное предоставление услуг связи лежит на провайдере, абоненты также могут столкнуться с юридическими проблемами. Использование нелицензированных услуг связи может быть расценено как соучастие в административном правонарушении.

«Учитывая все эти риски, жителям многоквартирных домов рекомендуется проявлять бдительность и критически относиться к подобным объявлениям. Прежде чем воспользоваться предлагаемыми услугами, стоит проверить легальность деятельности провайдера, запросив копии соответствующих лицензий и разрешений», — рекомендовал эксперт.

В случае обнаружения подозрительных объявлений, рекомендуется информировать управляющую компанию и местные органы власти. Это поможет защитить не только себя, но и соседей, особенно пожилых людей, которые могут стать легкой добычей для недобросовестных провайдеров или мошенников.

«Выбирая провайдера услуг связи, следует отдавать предпочтение известным компаниям с хорошей репутацией. Хотя их услуги могут быть несколько дороже, они гарантируют законность, качество и надежность предоставляемых услуг, а также обеспечивают защиту прав потребителей в соответствии с действующим законодательством», — резюмировал специалист.

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