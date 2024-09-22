Более половины россиян используют ритуалы для заботы о красоте и гигиене в путешествии

Более половины (53%) россиян, отправляясь в путешествие, всегда берут с собой гигиеническую косметичку, 17% используют ее только в длительных поездках, 15% не используют никогда и еще 15% отметили, что не знают, что это такое. Это показало исследование СБЕР ЕАПТЕКА и Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом четверть (25%) не могут обойтись в путешествиях без шампуня и кондиционера для волос, почти столько же (24%) — без гигиенической помады, дезодоранта и солнцезащитного крема. У 12% в приоритете мицеллярная вода, гель для умывания и средства для снятия макияжа, 11% отметили, что им достаточно только зубной щетки и пасты. 7% в качестве обязательных средств для гигиены и ухода за собой в путешествии выделили патчи, увлажняющую маску для лица и крем для рук, другие 7% назвали гель для душа, скраб и пену для бритья, еще 7% — средства для интимной гигиены. 3% выбирают эфирные масла и эссенции для расслабления и только 4% респондентов заявили, что не нуждаются даже в базовых гигиенических средствах в дороге.

Как оказалось, у более половины (64%) опрошенных есть свои обязательные ритуалы для поддержания красоты и гигиены в путешествии.

Из них на первом месте у большинства опрошенных полноценный сон — его отметили 16%, а также поддержание нормального водного баланса в организме, то есть употребление достаточного количества жидкости — этот вариант выбрали также 16%. 12% стараются больше двигаться, 9% уделяют внимание своему рациону и стараются не переедать, 8% регулярно делают увлажняющие маски для лица, 3% медитируют с использованием расслабляющих техник дыхания. 36% ничего не делают.

По словам Аллы Сапроновой, директора московского региона СБЕР ЕАПТЕКА, гигиена во время путешествия не должна ограничиваться только мытьем рук и использованием средств для дезинфекции. Эксперт советует обязательно использовать средства для ухода за кожей, при этом лучше взять их с собой из дома, а не покупать в дороге, так как местные препараты могут вызвать аллергическую реакцию и другие неприятные последствия для здоровья. Также эксперт рекомендует по возможности отказаться от макияжа, особенно во время путешествия по жарким странам, соблюдать режим сна, пить больше воды и не отказываться от привычных бьюти-ритуалов и гигиенических процедур.

«Даже если вы сильно устали в дороге, прежде чем лечь спать обязательно найдите несколько минут, чтобы снять макияж и как следует приготовиться ко сну. Во время путешествий наш организм испытывает сильный стресс. От резкой смены часовых поясов, длительного перелета, перемены климата и смены рациона питания иммунитет может снижаться, поэтому внимательное отношение к личной гигиене и уходу за собой позволит поддержать не только вашу красоту, но и позитивно скажется на здоровье организма в целом», — комментирует фармацевт.

По данным статистики продаж СБЕР ЕАПТЕКИ, спрос на категорию уходовых средств и личной гигиены вырос на 11% в 2023 году к 2022, а за 8 месяцев 2024 года данные средства стали приобретать еще на 2% чаще к аналогичному периоду 2023 года. В топ-10 товаров по продажам за прошедший период 2024 года в данной категории вошли средства для интимной гигиены, ватные диски, а также профилактический шампунь от перхоти для ежедневного применения.

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