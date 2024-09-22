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Более половины россиян одобряют корпоративные мероприятия

Треть россиян ждут новогоднего корпоратива

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NBC Universal Television Studio

Больше половины — 62% — россиян одобряют проведение корпоративных мероприятий, говорится в исследовании, проведенном PROFI EXPORT Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». При этом треть (34%) граждан ждет новогоднего корпоратива.

А 49% респондентов отметили, что ожидают подарков от компании на праздники.

Одновременно две трети россиян — 62% в целом одобряют проведение корпоративных мероприятий. Еще 48% респондентов рассказали о том, что им нравятся корпоративные мероприятия, которые проводят в их компании. Интересно, что чуть более половины опрошенных — 52% указали на обратное.

«Культура проведения корпоративных мероприятий в России — достаточно молодая. Тем не менее при правильном подходе ивенты позволяют решить многие задачи, которые особенно актуальны сегодня, в условиях дефицита кадров и роста численности сотрудников поколения Z. В частности это увеличение вовлеченности работников, рост их эффективности, снижение текучки кадров, повышение уровня лояльности к компании и другие», — прокомментировала Алла Маер, генеральный директор PROFI EXPORT Group.

Ранее в России существенно возрос интерес бизнеса к искусственному интеллекту.

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