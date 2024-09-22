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Почти половина россиян отправятся на работу даже с явными симптомами ОРВИ

Мужчины чаще игнорируют симптомы ОРВИ и идут с ними на работу

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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Четыре из десяти россиян отправятся на работу даже с явными симптомами ОРВИ. Это показало исследование Superjob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

38% россиян, работающих на территории работодателя, пойдут на работу, несмотря на симптомы ОРВИ. Мужчины чаще женщин будут игнорировать симптомы болезни (39% против 35% соответственно). Среди граждан в возрасте до 44 лет отправится на работу с температурой каждый второй, тогда как среди тех, кто старше, таких только 34%.

Стимулировать болеть дома нужно прежде всего инженеров и руководителей всех уровней: даже с температурой они идут на работу и заражают всех вокруг. Среди тех, кто отправится на службу, несмотря на явные симптомы гриппа и ОРВИ, также много менеджеров по продажам и специалистов по работе с клиентами.

Еще большие трудоголики — сотрудники на удаленке: 8 из 10 дистанционных работников будут продолжать работать, несмотря на температуру, кашель и насморк, и только каждый двенадцатый возьмет больничный (8%).

Ранее россиян предупредили, чем опасен храп.

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