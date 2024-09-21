Прокуратура проведет проверку после пожара на Ставрополье

Прокуратура проводит проверку по факту пожара на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края. Об это сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в Telegram-канале.

«Прокуратурой Новоселицкого района организована и проводится проверка по факту пожара, произошедшего на автозаправочной станции», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что, по предварительной информации, произошло возгорание на автозаправочной станции около села Журавского Новоселицкого округа. Причины и обстоятельства происшествия находятся на уточнении.

По данным Telegram-канала 112, возгорание на АЗС произошло около 21:30. Первоначально загорелся бензовоз, с него огонь перекинулся на заправку. Затем пламя перешло на другие машины и постройки АЗС. По данным оперативных служб, пожар уже локализован. К его тушению были привлечены шесть единиц техники и 19 человек.

Врио главы Новоселицкого округа региона Виктор Фетисов сообщил, что при пожаре на автозаправке пострадал человек.

Ранее жители Забайкалья пожаловались, что власти не помогают им тушить пожары.