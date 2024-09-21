Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Прокуратура проведет проверку после пожара на Ставрополье

Прокуратура организует проверку после пожара на АЗС на Ставрополье

close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Прокуратура проводит проверку по факту пожара на АЗС в Новоселицком районе Ставропольского края. Об это сообщает пресс-служба краевой прокуратуры в Telegram-канале.

«Прокуратурой Новоселицкого района организована и проводится проверка по факту пожара, произошедшего на автозаправочной станции», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что, по предварительной информации, произошло возгорание на автозаправочной станции около села Журавского Новоселицкого округа. Причины и обстоятельства происшествия находятся на уточнении.

По данным Telegram-канала 112, возгорание на АЗС произошло около 21:30. Первоначально загорелся бензовоз, с него огонь перекинулся на заправку. Затем пламя перешло на другие машины и постройки АЗС. По данным оперативных служб, пожар уже локализован. К его тушению были привлечены шесть единиц техники и 19 человек.

Врио главы Новоселицкого округа региона Виктор Фетисов сообщил, что при пожаре на автозаправке пострадал человек.

Ранее жители Забайкалья пожаловались, что власти не помогают им тушить пожары.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами