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В США кошка прошла почти 1500 км, чтобы вернуться домой

Sky News: потерянная в США кошка прошла 1500 км, чтобы вернуться к хозяевам

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Shutterstock/Andrei Metelev

Потерянная в национальном парке Йеллоустоун кошка по кличе Рейнбо преодолела путь в 1500 км, чтобы вернуться к хозяевам. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По словам хозяев кошки Бенни и Сюзанны Ангиано, они приехали в парк на автофургоне 4 июня вместе с Рейнбо. Там животное испугалось и сбежало от них в лес. Семья потратила на поиски кошки четыре дня, после чего прекратила попытки.

Отмечается, что кошка имела чип, поэтому хозяева животного связались с компанией-производителем устройств и узнали, что Рейнбо подобрали и доставили в приют в калифорнийском городе Розвилл. Расстояние от национального парка до города составляет 1488 км. Хозяева забрали Рейнбо из приюта в августе. За два два месяца кошка потеряла в весе почти 3 кг и поранила лапы.

До этого издание Daily Mail сообщало, что в Великобритании черно-белый кот из женского приюта удостоился титула «Кот года».

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.

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