Израиль ввел ограничения в сфере гражданской обороны севернее Хайфы

Израиль ввел ограничения в области гражданской обороны к северу от Хайфы в ответ на угрозу обстрелов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В связи с оценкой текущей ситуации было принято решение обновить правила гражданской обороны. Число участников массовых мероприятий ограничивается 30 человек на открытом воздухе и 300 человек в помещениях», — указано в официальном заявлении.

Жителям Хайфы и прилегающих северных регионов, включая всю Галилею и Голанские высоты, разрешено работать и учиться лишь в непосредственной близости к защищенным сооружениям.

Сегодня ЦАХАЛ заявил о возобновлении авиаударов по позициям шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана.

19 сентября стало известно, что глава генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил планы по продолжению войны на северном фронте у границы с Ливаном. ЦАХАЛ заявлял, что наносит удары по югу Ливана, чтобы «ослабить террористический потенциал и инфраструктуру «Хезболлы», а также обеспечить реализацию всех военных целей.

Ранее ООН призвала Израиль и Ливан к деэскалации.