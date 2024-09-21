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Инспекторам МАГАТЭ показали результаты атаки ВСУ на подстанцию «Заря»

Инспекторов МАГАТЭ ознакомили с последствиями атаки БПЛА на подстанцию «Заря»

В Энергодаре поврежденный украинским дроном трансформатор подстанции «Заря» был представлен инспекторам МАГАТЭ. Об этом сообщил директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук в своем Telegram-канале.

«В результате атаки дронов на подстанцию «Заря» был поврежден один из трансформаторов. К счастью, не произошло возгорания масла, которое вытекло. Этот трансформатор расположен всего в 300 метрах от периметра ЗАЭС. Мы пригласили экспертов на место инцидента и ответили на все их вопросы. Мы также обратимся к агентству и мистеру Гросси с просьбой вновь привлечь внимание мировой общественности к опасным событиям, которые происходят вокруг нашей станции», — добавил он.

Энергодар в Запорожской области в последние дни испытывает интенсивные атаки и обстрелы со стороны украинских войск. Так, накануне украинские войска атаковали город — спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар город с помощью БПЛА.

18 сентября украинские беспилотники массово атаковали Энергодар. В результате удара был поврежден газовоз, находившийся на автозаправке. Как рассказал мэр населенного пункта Эдуард Сеновоз, атаки ВСУ приняли системный характер, однако в эвакуации города нет необходимости.

Ранее Энергодар и близлежащие населенные пункты оказались обесточены из-за обрыва ЛЭП.

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