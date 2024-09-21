Сапер МЧС России умер в Курской области при разминировании

В Курской области при разминировании умер начальник пиротехнического отдела центра «Лидер» Вячеслав Цоффка. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Глава ведомства Александр Куренков подчеркнул, что Вячеслав Цоффка был профессионалом своего дела и всю жизнь посвятил служению стране и воспитанию подрастающего поколения.

Сапер множество раз становился участником гуманитарного разминирования в России и за рубежом. На его счету более 10 тысяч выявленных и обезвреженных взрывоопасных предметов.

Начальник пиротехнического отдела награждался медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Мужества, медалью «За отвагу», а также ведомственными наградами.

Вячеславу Цоффке было 46 лет.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль «Народного фронта» в Курской области, два сотрудника не выжили. Они помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения.

Ранее посол России назвал действия Украины в Курской области «террористической акцией».