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Сапер МЧС России умер в Курской области при разминировании

МЧС России: в Курской области при разминировании умер сапер Цоффка

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Телеграм-канал «МЧС России»

В Курской области при разминировании умер начальник пиротехнического отдела центра «Лидер» Вячеслав Цоффка. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Глава ведомства Александр Куренков подчеркнул, что Вячеслав Цоффка был профессионалом своего дела и всю жизнь посвятил служению стране и воспитанию подрастающего поколения.

Сапер множество раз становился участником гуманитарного разминирования в России и за рубежом. На его счету более 10 тысяч выявленных и обезвреженных взрывоопасных предметов.

Начальник пиротехнического отдела награждался медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Мужества, медалью «За отвагу», а также ведомственными наградами.

Вячеславу Цоффке было 46 лет.

До этого Вооруженные силы Украины атаковали автомобиль «Народного фронта» в Курской области, два сотрудника не выжили. Они помогали вывозить мирных жителей в пункты временного размещения.

Ранее посол России назвал действия Украины в Курской области «террористической акцией».

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