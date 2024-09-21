Губернатор Ямала Артюхов принял участие в богослужении в соборе Салехарда

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение Кафедрального Собора в честь Преображения Господня в Салехарде, сообщается на сайте правительства ЯНАО.

Патриарх Кирилл отметил, что строительство храма стало возможным благодаря технологическим и научным достижениям.

«Человек опирается на свои силы, на науку, знания, технологии. Но никакое материальное благополучие не может обеспечить того, что мы называем полнотой жизни, когда сочетаются и духовные, и материальные ценности», — сказал он.

Также губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин приняли участие в богослужении.

Артюхов назвал освящение Кафедрального Собора в Салехарде историческим событием для региона.

«Собор с неповторимыми архитектурой и внутренним убранством построен в новой части города и уже стал доминантой развития окружной столицы», — сказал он.

Собор в честь Преображения Господня в Салехарде входит в число самых высоких сооружений на Ямале – его высота более 60 метров. На объекте установлено 16 колоколов.

Также в соборе расположены 2 храма. Верхний рассчитан на 1310 прихожан и предназначен для проведения богослужений в теплое время года. В нижнем храме на 830 человек богослужения будут проводиться по церковным праздникам в зимнее время.

Всего на Ямале 78 храмов, храмов-часовен и часовен. Еще 6 православных объектов сейчас возводят в Пуровском, Тазовском, Ямальском районах и Ноябрьске.