В Киеве военкомы остановили гражданина США

В Киеве сотрудники военкомата остановили американца, пишет «Страна.ua».

По словам гражданина США, с сотрудниками территориального центра комплектования (орган военного управления, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию) он общался у станции метро «Лыбидская» по дороге на работу. Он объяснил, что не является гражданином Украины, и его отпустили.

«Я американец. Они не могут меня тронуть», — несколько раз повторил мужчина на видеозаписи «Страны.ua».

6 июля во Львове сотрудники военкомата обратились к мужчине, который назвался британцем. После этого ему позволили уйти.

На прошлой неделе украинец обвинил сотрудников ТЦК в похищении его сына в Виннице. Он отметил, что уже подал соответствующее заявление в прокуратуру. По словам сопровождавших отца похищенного девушек, его сына скрутили и затолкали в автобус. Отец юноши подчеркнул, что произошедшее является «беззаконием». Где сейчас его ребенок, он не знает.

Ранее женщины насильно мобилизованных одесситов перекрыли дорогу у ТЦК.