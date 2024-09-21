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В ЮАР неожиданно выпавший снег вызвал коллапс на дорогах

SABC News: в ЮАР неожиданный снегопад парализовал движение на дорогах

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Кадр из передачи SABC News

В Южно-Африканской республике неожиданно выпавший снег парализовал движение транспорта на дорогах. Об этом сообщает телеканал SABC News.

Пассажиры, которые ехали по трассе N3, оказались в ловушке на шоссе после сильных снегопадов прошлой ночью. В настоящее время ведутся спасательные работы, отмечает телеканал.

«Армия будет развернута для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий в Квазулу-Натале (провинция в ЮАР. — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Южноафриканская метеорологическая служба уже объявила предупреждение восьмого уровня о разрушительном снегопаде для юго-западных районов провинции от Ледисмита до Джайентс-Касл.

Отмечается, что пострадавшие районы огибают Драконовы горы.

Накануне сообщалось, что циклон «Борис» вызвал наводнения в центральной Европе и обрушился на Италию. Из-за наводнения, причиной которого стал прорыв дамбы, эвакуировали свыше тысячи жителей в области Эмилия-Романья. В регионе отменили занятия в школах, случились перебои на железной дороге.

Ранее в Госдуме предложили переводить работников на удаленку при сильном снегопаде.

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