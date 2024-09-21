В Красноярском крае дети умерли, поужинав пельменями и курицей

В Красноярском крае двое детей умерли после того, как съели на ужин курицу и пельмени из местного магазина, пишет Baza.

По данным Telegram-канала, это произошло в селе Красная Сопка. На следующий день после ужина семья из шести человек почувствовала себя плохо.

«Около 11 часов утра родители и дети обратились за медицинской помощью в больницу с признаками тошноты и рвоты», — уточнило региональное управление СК.

Baza пишет, что члены семьи обратились к врачам и были госпитализированы. Медикам не удалось спасти двух из четырех детей — шестилетнюю девочку и 13-летнего мальчика. После инцидента СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц»).

На прошлой неделе десятки человек отравились в столовой столичного Социально-реабилитационного центра им. В.Г. Михайлова на Олимпийском проспекте, где работают с ветеранами ВОВ, боевых действий и военной службы, а также с инвалидами I и II групп и вдовами военных. По данным Baza, около 5:30 14 сентября у постояльцев возникли одинаковые симптомы: тошнота, температура, диарея, боли в животе. У всех выявили пищевую токсикоинфекцию. Пострадавшие могли отравиться съеденной накануне рыбой. Поставщик продуктов в соццентр был задержан через два дня.

Ранее в Петербурге ребенок отравился витаминами для беременных.