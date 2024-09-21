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Трехлетний мальчик проглотил развивающую игрушку и попал в реанимацию в Петербурге

«Фонтанка»: в Петербурге мальчик попал в реанимацию, проглотив игрушку

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Y.P.photo/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге трехлетний мальчик проглотил развивающую игрушку и попал в реанимацию. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 21 сентября в Петергофе. Предварительно, ребенок играл дома и проглотил силиконовый мячик, который использовался для развития моторики.

Мать мальчика вызвала бригаду скорой помощи. Медики доставили ребенка в медицинское учреждение, где у него диагностировали последствия механической асфиксии, а также воспаление бронхов. Врачи приняли решение поместить пациента в отделение реанимации.

До этого в Новосибирске годовалая девочка получила химический ожог пищевода, проглотив батарейку, пока мать мыла посуду, а отец играл в компьютерные игры. Ребенок неделю провел в реанимации.

Ранее шестимесячная девочка перестала дышать после кормления смесью в Ленобласти.

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