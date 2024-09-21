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Эксперт Дандыкин оценил удар по сухогрузу с западным оружием для Киева

Военный эксперт Дандыкин назвал успехом удар по сухогрузу с западным оружием

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Reuters

Удар российских сил по сухогрузу, перевозившему западное вооружение для Украины, можно считать важной победой. Такого мнения придерживается военный эксперт и капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин, который поделился своим комментарием в интервью «Ленте.ру».

По его словам, данный удар имеет большое значение, так как были уничтожены ракеты, потенциально способные использоваться для атак вглубь территории России.

«Я вижу это как предупреждение для тех, кто занимается подобной деятельностью. Надо отметить, что не все сухогрузы, которые перевозят груз, принадлежат Украине; некоторые из них ходят под другими флагами. Это достаточно рискованная операция для них. Безусловно, это окажет влияние на боеспособность Украины. Я считаю, что это значительное достижение», — отметил он.

Сегодня сообщалось, что российские военные уничтожили западный сухогруз с ракетами и боеприпасами, а также живую силу и два склада Вооруженных сил Украины.

Ранее подполье сообщило об ударе по складу со снарядами и ракетами ВСУ в порту Одессы.

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Операция на Украине
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