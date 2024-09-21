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На Кипре турист попал в реанимацию после неудачного прыжка в бассейн

Dialogos: на Кипре турист получил тяжелые травмы при прыжке в бассейн

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Shutterstock

В деревне Пейя на Кипре турист из Великобритании получил тяжелые травмы в результате прыжка в бассейн. Об этом сообщает портал Dialogos.

«56-летний британец госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу общего профиля Пафоса после падения с трехметровой высоты на тротуар рядом с бассейном в особняке в Пейе», — пишет издание.

Инцидент случился вечером 19 сентября. Мужчина вышел на террасу особняка, попытался прыгнуть в бассейн, но поскользнулся и сорвался. Врачи борются за его жизнь.

До этого сообщалось, что в штате Вашингтон 25-летняя туристка выжила, упав в водопад с 45-метровой высоты.

Кроме того, в Крыму мотоциклист сорвался с обрыва высотой около 100 метров. Приехавшие на место сотрудники МЧС спасти пострадавшего не смогли. Аналогичный случай произошел в районе водопада Арпат, где девушка упала со скалы и получила сотрясение мозга.

Еще один турист пострадал в Стерлитамакском районе Башкирии. Мужчина совершал восхождение и упал с высоты в скалистой местности. Он получил травму ноги и не мог самостоятельно передвигаться. Путешественника удалось спасти.

Ранее в Башкирии двое мужчин отправились на рыбалку и сорвались с обрыва в реку.

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