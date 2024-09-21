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Москалькова назвала террором действия США против RT

Москалькова назвала террором и ущемлением свободы СМИ действия США против RT

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Максим Блинов/РИА Новости

Действия правительства США в отношении российского телеканала RT невозможно интерпретировать иначе как акт террора и ограничение свободы СМИ. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

«Такие действия нельзя рассматривать иначе, как терроризм и ограничение свободы массовой информации, что противоречит основополагающим принципам демократии, о которых постоянно говорят американские власти», – написала Москалькова (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Она подчеркнула, что общественность не получила никаких доказательств обвинений в адрес RT, одновременно с этим репрессивные меры ужесточились: правила работы российских СМИ в США стали гораздо более строгими, а некоторые журналисты даже были вынуждены покинуть страну из-за угрозы безопасности.

На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа RT якобы вмешивалась в суверенные дела других стран и принимала участие в «тайных информационных операциях».

Ранее Захарова прокомментировала призыв Блинкена относиться к RT как к разведке.

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