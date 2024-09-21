На Урале затопило шахту

В Североуральске затопило шахту «Черемуховская». Об этом сообщает портал E1.RU со ссылкой на очевидца.

«Два дня как топит шахту. Встали насосы откачки, затопило горизонт», — рассказал он.

По его словам, людей из шахты вывели, в настоящее время пытаются начать восстановительные работы.

Директор департамента региональных проектов компании «Русал» Елена Южакова сообщила, что на шахте «Черемуховская» из-за сбоя работы дренажного насоса произошло подтопление. Она добавила, что специалисты оперативно приступили к откачке воды и шахта работает в штатном режиме.

До этого сообщалось, что в России открыто 1027 вакансий для шахтеров с зарплатой 121 тыс. рублей в среднем. Большинство предложений — в Кемеровской области (28% от общего числа вакансий). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru в преддверии Дня шахтера 25 августа.

Ранее Путин поручил открыть объекты для экскурсий на закрытых шахтовых полигонах.