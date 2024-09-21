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В Краснодарском крае изменили маршруты поездов после атаки дронов

СКЖД: на Кубани изменили маршруты поездов из-за атаки беспилотников

В Краснодарском крае изменили маршруты следования нескольких пассажирских поездов через станцию Тихорецкая из-за инцидента в Тихорецком районе. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

Поезда №809 Кисловодск — Ростов и №144 Москва — Кисловодск будут двигаться по альтернативному маршруту через станцию Краснодар. Кроме того, сократили маршруты пригородных поездов №6972 Степная — Тихорецкая и №6971 Тихорецкая — Степная до станции Леушковская.

«Возможны задержки других пассажирских поездов дальнего следования», — отметили в СКЖД и проинформировали о создании оперативного штаба.

При этом вокзалы работают в штатном режиме, заверили там.

Утром 21 сентября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о пожаре в Краснодарском крае после атаки БПЛА. Из атакованного дронами Тихорецкого района эвакуировали 1200 жителей. Пункт временного размещения был открыт в Тихорецке.

Глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин отмечал, что въезд и выезд из Тихорецка остается ограниченным и осуществляется только по федеральной трассе Ростов — Махачкала (М29). Подробнее о происходящем на Кубани — в материале «Газеты.Ru».

Ранее два дрона ВСУ атаковали электроподстанцию в Тихорецке.

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