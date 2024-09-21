«Шайка бандитов»: директор Кашпировского – о ворвавшихся на сеанс активистах

Директор Анатолия Кашпировского Сергей заявил «Газете.Ru», что ворвавшимся на публичный сеанс психотерапевта активистам движения «Сорок сороков» не удалось сорвать выступление, в результате инцидента никто не пострадал. По его словам, ворвавшиеся в зал мужчины напоминали бандитов, один из них назвал Кашпировского сатаной и просил его уехать в Америку.

«Эти же люди не представились. Мы даже не знали, что это «Сорок сороков». Никто не пострадал, выступление тоже не пострадало. Ни один человек не ушел, наоборот, все были возмущены их хамской выходкой. Я не знаю, что это за общественники, больше было похоже на сборище бандитов — все здоровенькие, крепенькие. Один вбежал на сцену, выхватил у Анатолия Михайловича микрофон, кричал, что тот сатана, просил его уехать в Америку. Непонятно, по какой причине, чем он ему мешает в России. Какие-то фанатики. Было видно, что кем-то это спланировано, не знаю, кому это надо. Естественно, мы вызвали наряд полиции, но они убежали до их приезда. Планируется [подать заявление в полицию], конечно. Это же недопустимо. Если это, как вы говорите, общественники, то зачем нам такие общественники, похожие на шайку бандитов? Это что за общественники такие? Я очень часто стал слышать это слово и впервые с ними столкнулся. Если у нас такие общественники, тогда почему они еще до сих пор гуляют на свободе?», — сказал он.

По словам Сергея, сам Кашпировский удивился такой попытке сорвать выступление, несмотря на то, что критика для него уже привычна. Он добавил, что и сами зрители пытались успокоить активистов.

«Если был план как-то помешать Анатолию Михайловичу, то он не сработал. Здесь люди все, которые сидели, они кричали: «Уходите. Что вы делаете?» Ни на кого это не произвело впечатление. При этом это пожилые люди, взрослые женщины. Там была бабушка, которая говорила: «Ребята, что вы творите, вас же никто сюда не звал. Вам это не нравится? Пожалуйста, оставьте свое мнение при себе или выражайте его в разумных формах». Она говорила: «Нам это нужно. Мы этого хотим. Нас же сюда никто не притащил за веревку». Это грубость, хамство даже по отношению к пожилым людям. Это странные общественники», — заключил представитель Кашпировского.

До этого Life со ссылкой на Shot писал, что активисты из движения «Сорок сороков» сорвали выступление Кашпировского. По данным издания, они появились в зале в момент, когда тот пытался ввести в транс зрителей своего очередного сеанса. Кашпировский попросил зрителей не выпускать активистов до приезда полиции.

Ранее стало известно, что Кашпировского проверят на мошенничество и уклонение от уплаты налогов.