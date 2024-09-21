В Подмосковье собрали свеклу с 500 га полей

В Подмосковье собрали 15,1 тонн свеклы с 554 га полей, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Самые большие площади посадки находятся в Дмитровском округе — 1,1 тыс. га и Коломне — 297 га.

Самые большие показатели по сбору свеклы показывают следующие муниципалитеты: Дмитров — 12,5 тыс. тонн, Коломна — 1,2 тыс. тонн, Кашира — 570 тонн, Луховицы — 440 тонн, Серпухов — 287 тонн.

Всего с начала уборочной кампании в Московской области собрано 72,4 тыс. т овощей открытого грунта с площади 3 тыс. га, что на 1,6 тонны больше относительно показателей прошлого года.

На текущий момент процент сбора составляет 43% от общего годового плана.