В Подмосковье установили новые контейнеры для сбора стеклотары

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Подмосковье установили более 120 новых зеленых контейнеров типа «колокол» для сбора стекла, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Контейнеры установили во многих городских округах, включая Одинцово, Краснознаменск и другие.

Контейнеры для приема стеклотары экоактивисты Подмосковья предлагают совершенно бесплатно в рамках проекта «Glasstec». На данный момент для установки рассматриваются населенные пункты рядом со Звенигородом и Одинцово.