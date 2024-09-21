Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье собрали капусту

Аграрии Подмосковья собрали около 16 тыс. тонн капусты

close
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Аграрии Московской области собрали 15,9 тонн капусты, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В этом году капуста была засажена на 1,5 тыс. га, убрано свыше 408 из них», — говорится в сообщении.

Лидерами по сбору капусты являются следующие городские округа: Коломна — собрано 8,2 тыс. тонн, Дмитров — 4,7 тыс. тонн, Серпухов — 867 т, Ступино — 721 т, Воскресенск — 652 т и Луховицы — 438 т.

Сбор урожая капусты в Подмосковье планируется завершить до наступления морозов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами