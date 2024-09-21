В Подмосковье собрали капусту

Аграрии Московской области собрали 15,9 тонн капусты, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«В этом году капуста была засажена на 1,5 тыс. га, убрано свыше 408 из них», — говорится в сообщении.

Лидерами по сбору капусты являются следующие городские округа: Коломна — собрано 8,2 тыс. тонн, Дмитров — 4,7 тыс. тонн, Серпухов — 867 т, Ступино — 721 т, Воскресенск — 652 т и Луховицы — 438 т.

Сбор урожая капусты в Подмосковье планируется завершить до наступления морозов.