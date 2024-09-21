Специалисты устранили незаконные граффити и рекламу на остановках Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» устранили незаконную рекламы и граффити на 13 дорогах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Работы были проведены в 9 округах.

Граффити устраняли в Жуковском, Долгопрудном, Королеве, Фрязино и Пушкино.

Также специалисты устранили незаконную рекламу на автобусных остановках в Раменском округе.

Жителей и гостей региона призвали не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.