Руководитель патриотического клуба рассказал о подготовке детей к игре «Зарница 2.0»

Состоявшийся в Волгограде финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0» был организован на высшем уровне, заявил в беседе с «Газетой.Ru» Роман Вербицкий, сопровождающий сборной команды школьников Яковлевского городского округа Белгородской области, руководитель военно-патриотического клуба «Север» имени Героя России Вячеслава Воробьева.

По его словам, особый интерес у школьников вызвало участие в масштабной тактической игре, во время которой подростков разделили на две армии — «Волга» и «Ахтуба».

Школьники участвовали в диверсионно-разведывательных группах, форсировали водоем, искали и разминировали схроны, оказывали первую помощь, эвакуировали раненых.

«Мероприятие достойное. Важно, что в качестве наставников в нем приняли участие герои СВО. Особое восхищение у детей вызвал морпех с позывным «Струна», который приезжал на игру», — рассказал Роман Вербицкий.

Руководитель военно-патриотического клуба отметил, что дети прошли серьезную подготовку накануне финала.

Сначала отряд ребят из Яковлевского городского округа стал победителем в региональном, а затем окружном этапе игры.

«Перед этими этапами мы проходили двухнедельные сборы в патриотическом центре в городе Губкин Белгородской области, тренировались. Ребята были заряжены и очень хорошо подготовлены», — сообщил Роман Вербицкий.

Он убежден, что такие мероприятия, как «Зарница», учат школьников серьезнее относиться к жизни, к своему здоровью и к физической подготовке.

«Ребята-участники понимают: нужно быть настоящим мужчиной, способным защищать свою Родину, заниматься спортом, быть физически развитым», — заключил Вербицкий.

Накануне в Волгограде состоялся финальный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

В финале за победу боролись более 600 ребят. Подростки преодолевали марш-броски, форсировали водоем, выявляли и разминировали схроны, штурмовали окопы, уничтожали диверсантов противника, оказывали первую помощь, эвакуировали раненых.

Особенностью игры в этом году стала ее технологичность: участники проходили испытания по кибербезопасности, противодействию фейковой информации, основам управления и противодействия БПЛА.

Наставниками участников стали финалисты программы обучения для бойцов и ветеранов специальной военной операции «Время героев».