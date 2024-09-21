Копейчанин решил отомстить собутыльникам после ссоры и сжег их

В Копейске мужчину обвинили в том, что он сжег собутыльников после ссоры. Об этом сообщает СУ СК России по Челябинской области.

По версии следствия, инцидент произошел 20 сентября в квартире дома на улице Кузнецова. Компания распивала спиртные напитки, однако в какой-то момент между знакомыми произошла ссора — ее причины не уточняются. В ходе перепалки 46-летний россиянин поджег лестничную клетку и двое его собутыльников, 53-летний мужчина и 66-летняя женщина, сгорели.

Следователи по факту произошедшего возбудили уголовное дело в отношении предполагаемого поджигателя. Мужчине предъявили обвинение, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать детали и обстоятельства случившегося.

Ранее россиянин сжег автомобиль своей девушки, заметив ее с другим.