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В нижегородском правительстве рассказали о гибели замминистра в аварии

Нижегородские власти подтвердили гибель замминистра туризма Галкиной в ДТП

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Телеграм-канал «МЧС Нижегородской области»

Заместитель министра туризма и народных промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в аварии, произошедшей в Семеновском округе 20 сентября, подтвердили «Газете.Ru» в пресс-службе правительства региона.

Утром 21 сентября о гибели замминистра сообщил Telegram-канал Baza.

«В ДТП, произошедшем вечером в пятницу в Семеновском округе, пострадало пять человек, из них трое погибли. В числе погибших — заместитель министра туризма и промыслов региона Галина Галкина, которая возвращалась из командировки из Йошкар-Олы. Выражаем соболезнования родным и близким погибших», — пояснили в пресс-службе.

В правительстве добавили, что в ДТП пострадали водитель автобазы Нижегородского кремля и сотрудник регионального Агентства гостеприимства. Они госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь.

Как сообщал до этого Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры», авария произошла возле деревни Люнда-Шипово. Отмечается, что после столкновения один из автомобилей загорелся.

Ранее в Чувашии водитель не заметила красный свет из-за солнца и столкнулась с поездом.

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