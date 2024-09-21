Шестимесячная девочка перестала дышать после кормления смесью в Ленобласти

В Ленобласти шестимесячная девочка перестала дышать после того, как мать покормила ее смесью. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в городе Сертолово Всеволожского района. Женщина рассказала, что она покормила младенца и уложила девочку в кровать вместе с бутылочкой детской смеси. Однако приблизительно спустя полчаса у ребенка начали синеть губы.

Мать вызвала бригаду скорой помощи, однако прибывшие на место медики уже ничем не смогли помочь девочке. Она перестала дышать.

В данный момент детали и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Следственного комитета России.

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