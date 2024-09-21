Власти высказались о последствиях атаки БПЛА на Торопец

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что эвакуация населения после атаки беспилотного летательного аппарата на город Торопец не проводится, пострадавших в результате случившегося нет. Его слова приводит пресс-служба правительства региона.

«Идет ликвидация последствий падения обломков беспилотников, уничтоженных Министерством обороны РФ, расчистка территории. Эвакуация населения в городе Торопце не производится», — сообщил он.

По его словам, на месте работают специалисты Минобороны, которые локализуют последствия ЧП. Он добавил, что в течение двух часов основные работы должны быть завершены.

Руденя добавил, что пострадавших в результате отражения атаки БПЛА нет.

Также в Тверской области эвакуировали железнодорожную станцию Старая Торопа в Тверской области. По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги, эвакуация началась около трех часов ночи после того, как Торопецкий район области атаковали беспилотники.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.