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Омич набросился с ножом на бывшую жену, потому что она отказалась мириться

В Омске задержали мужчину, изрезавшего ножом бывшую жену

Омские полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в нападении на 26-летнюю девушку, подозреваемый несколько раз ударил ее ножом и попытался скрыться. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

28-летний водитель такси был задержан в Омске по подозрению в нападении с ножом на женщину. По данным Telegram-канала Mash Siberia, мужчина подкараулил бывшую жену около дома, между ними возникла ссора, девушка отказалась мириться с агрессором.

В ходе конфликта, подозреваемый достал нож и несколько раз ударил 26-летнюю девушку в грудь и живот. Спасти пострадавшую не удалось. Злоумышленник скрылся с места преступления, его машина была объявлена в розыск.

Автомобиль «Лада Веста» заметили сотрудники ГАИ, началась погоня, мужчина выбежал из машины и попытался скрыться от полицейских, но был задержан. По предварительной информации, он был пьян. При личном досмотре автоинспекторы обнаружили в кармане у задержанного складной нож со следами бурого цвета. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ялуторовске мужчина вывез в лес бывшую жену и приковал ее к дереву.

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