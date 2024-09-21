Группа мужчин попыталась прорваться в НИИ Склифосовского и увезти бойца ММА Чичаева

Шестерых мужчин задержали при попытке прорваться в НИИ Склифосовского и увезти бойца ММА Умара Чичаева, раненного при столкновении в офисе Wildberries. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Они приходили за Чичаевым в медучреждение, где ему оказывали первую помощь после задержания, чтобы увезти его», — говорится в сообщении.

Мужчины были задержаны за неповиновение полиции.

18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.

Сам Владислав Бакальчук утверждает, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение.

В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries, произошла перестрелка, пострадали пять человек. В ходе расследования стрельбы у офиса Wildberries были арестованы около 30 человек, в том числе Владислав Бакальчук, которого, тем не менее, освободили 21 сентября.

Ранее суд в Москве арестовал 13 фигурантов дела о стрельбе около офиса Wildberries.