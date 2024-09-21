СК отпустил трех задержанных по делу о стрельбе у офиса Wildberries в Москве

Следователи отпустили еще трех задержанных по делу о расправе, покушении на полицейского и самоуправстве, возбужденному после стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

До этого супруг основательницы маректплейса Татьяны Бакальчук Владислав сообщил в своем Telegram-канале, что его отпустили из органов следствия. Всего по делу арестованы 30 человек.

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» произошла стрельба, когда муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что нападавшие хотели захватить здание. Ее супруг в свою очередь утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду напали.

19 сентября стало известно, что следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве, в том числе Владиславу Бакальчуку.

Ранее Владислав Бакальчук рассказал, кто открыл стрельбу у офиса Wildberries.