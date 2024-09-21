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Названы фигуранты дела о теракте в «Крокусе»

РИА: в деле «Крокуса» фигурируют обслуживавшие зал ЧОП и подрядные фирмы

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Максим Блинов/РИА Новости

Частное охранное предприятие (ЧОП) и подрядные организации фигурируют в уголовном деле, возбужденном после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В публикации говорится, что уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Уголовное дело <...> возбужденное <...> по факту оказания услуг <...> руководством и сотрудниками компании Crocus Group, ЧОП «Крокус профи», иными подрядными организациями, обслуживающими концертный зал «Крокус Сити Холл», а также собственниками здания», — говорится в материалах.

Дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, было возбуждено еще в мае 2024 года. Однако до сих пор в судебных постановлениях не было указано, имеются ли подозреваемые или обвиняемые по этому делу.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером 22 марта 2024 года. Первых подозреваемых в совершении теракта задержали на следующий день. Тогда под стражей оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода. В настоящее время мужчины находятся в СИЗО.

К текущему моменту сотрудники правоохранительных органов задержали еще восемь человек.

Ранее в компании Крокус групп» рассказали, когда начнут выплачивать компенсации пострадавшим в теракте.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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