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Россиянин забил пьяного друга поленом из-за ссоры

В Тюменской области мужчина напал на пьяного друга с поленом

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Телеграм-канал «СУ СК России по Тюменской области»

В Тюменской области устанавливают обстоятельства пьяной ссоры между двумя приятелями, один из мужчин забил другого поленом. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в селе Одино. 58-летний мужчина пришел в гости к 54-летнему односельчанину. Приятели распивали спиртные напитки.

В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе конфликта гость схватил лежавшее возле печки полено и нанес им не менее пяти ударов по голове потерпевшему и скрылся. Спустя пять дней соседа обнаружила местная жительница, спасти мужчину не удалось. Подозреваемого удалось задержать, возбуждено уголовное дело, россиянин заключен под стражу.

До этого сообщалось, что в Белгородской области мужчина пострадал из-за неприязни соседа к его овцам. Россиянин выгнал на пастбище овец и это не понравилось соседу, который в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами завязался конфликт, во время которого злоумышленник несколько раз ударил палкой оппонента. Соседа оперативно задержали, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее челябинец напал с ножом на своего знакомого и вонзил лезвие ему в грудь.

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