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В подмосковной деревне Апаринки полностью потушили пожар на складе

МЧС РФ: огнеборцы закончили ликвидировать пожар на складе в деревне Апаринки

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МЧС России

Сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали пожар в складском помещении в деревне Апаринки, которая находится в Московской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

«В подмосковной деревне Апаринки огнеборцы <...> потушили пожар», — говорится в заявлении.

Пожар в складском помещении в Московской области начался в ночь на 20 сентября. Изначально на место происшествия прибыли 40 сотрудников экстренных служб и 14 единиц техники, но позже МЧС РФ увеличило количество задействованных в ликвидации огня специалистов и машин до 65 и 22 соответственно.

В ведомстве рассказали, что площадь возгорания составила 4 200 квадратных метров. Из-за распространения пламени в помещении произошло частичное обрушение кровли, но никакой информации о пострадавших не поступало.

На локализацию пожара специалистам понадобилось около одного часа. Позже стало известно, что огнеборцы ликвидировали открытое горение и тем самым не допустили перехода пламени на соседние здания. В тот момент им еще предстояло потушить оставшиеся очаги возгорания.

Ранее журналисты выяснили, для чего использовался загоревшийся склад в деревне Апаринки.

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