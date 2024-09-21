В Шебекине около 20 тыс. жителей остались без света из-за аварии

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что около 20 тыс. жителей города Шебекино оказались без электроэнергии из-за аварии.

По его словам, как только оперативная обстановка позволит, бригада специалистов начнет работу по восстановлению электричества. «Я надеюсь, что они быстро справятся с задачей», — заключил Гладков.

Накануне вечером Вооруженные силы Украины атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области. После атак двух дронов в селе Вознесеновка загорелся частный дом, отметил он. С пожаром справились местные жители и сотрудники администрации с помощью специальной мобильной установки. В доме повреждены крыша, окна и фасад, уточнил Гладков.

В селе Терезовка в результате обстрела киевской армии также загорелся частный дом. А в селе Терновое беспилотник ВСУ сдетонировал на территории частного домовладения.

Ранее спецслужбы предотвратили попытку теракта в Белгородской области.