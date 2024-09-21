Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Шебекине около 20 тыс. жителей остались без света из-за аварии

Гладков: около 20 тыс. жителей Шебекина отключены от электроэнергии из-за аварии

close
Shutterstock/Creative Cat Studio

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что около 20 тыс. жителей города Шебекино оказались без электроэнергии из-за аварии.

По его словам, как только оперативная обстановка позволит, бригада специалистов начнет работу по восстановлению электричества. «Я надеюсь, что они быстро справятся с задачей», — заключил Гладков.

Накануне вечером Вооруженные силы Украины атаковали Шебекинский городской округ в Белгородской области. После атак двух дронов в селе Вознесеновка загорелся частный дом, отметил он. С пожаром справились местные жители и сотрудники администрации с помощью специальной мобильной установки. В доме повреждены крыша, окна и фасад, уточнил Гладков.

В селе Терезовка в результате обстрела киевской армии также загорелся частный дом. А в селе Терновое беспилотник ВСУ сдетонировал на территории частного домовладения.

Ранее спецслужбы предотвратили попытку теракта в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами