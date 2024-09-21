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В Тульской области прохожие поймали ребенка, выпавшего из окна

В Тульской области прохожие спасли ребенка, выпавшего из окна

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Shutterstock

В городе Щекино очевидцы спасли ребенка, который выпал из окна квартиры на третьем этаже. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Советской. Двухлетний мальчик самостоятельно открыл окно, выбрался на подоконник и упал с высоты третьего этажа. Ребенка спасли прохожие, которые смогли поймать мальчика и тем самым смягчить удар о землю.

Пострадавший госпитализирован, подробности о его состоянии неизвестны. Как установили правоохранители, семья состоит на профилактическом учете. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Москве школьница выпала из окна при попытке сделать фото. Инцидент произошел в многоэтажке на улице Маршала Бирюзова в ночь на 10 сентября. Около двух часов ночи из окна квартиры на пятом этаже выпала девочка-подросток. В момент происшествия взрослых дома не было, в квартире вместе с 13-летней девочкой находилась ее сестра. Прибывшие на место медики спасти ребенка не смогли.

Ранее в Калининграде семилетняя девочка выжила после падения из окна пятого этажа.

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