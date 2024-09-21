Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ульяновске домработница украла у пенсионерки полмиллиона рублей

В Ульяновске домработница похитила у пенсионерки 500 тыс. рублей

close
Shutterstock

В Засвияжском районе Ульяновска помощница по дому похитила все сбережения пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 70-летняя жительница Ульяновска. Пенсионерка рассказала, что из ее квартиры пропали все сбережения в сумме 500 тыс. рублей.

По подозрению в совершении кражи была задержана 38-летняя местная жительница, которая помогала потерпевшей с домашними делами. Россиянка призналась, что, убирая квартиру, заметила, где хозяйка хранит свои сбережения, похитила 500 тыс. рублей и потратила деньги на личные нужды. В отношении домработницы возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что жительницу Тюмени подозревают в хищении шубы и золотых украшений у женщины-инвалида. Пожилая россиянка обратилась в полицию и сообщила, что из дома ее тяжелобольной сестры пропала норковая шуба и ювелирные украшения. Через некоторое время правоохранители выяснили, что вещи вынесла домработница, которая помогала пенсионерке по дому. Оказалось, злоумышленница систематически снимала драгоценности с беспомощной россиянки и продавала или сдавала их в комиссионный магазин. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье «соцработница» похитила у пенсионерки более миллиона рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами