В Ульяновске домработница украла у пенсионерки полмиллиона рублей

В Засвияжском районе Ульяновска помощница по дому похитила все сбережения пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 70-летняя жительница Ульяновска. Пенсионерка рассказала, что из ее квартиры пропали все сбережения в сумме 500 тыс. рублей.

По подозрению в совершении кражи была задержана 38-летняя местная жительница, которая помогала потерпевшей с домашними делами. Россиянка призналась, что, убирая квартиру, заметила, где хозяйка хранит свои сбережения, похитила 500 тыс. рублей и потратила деньги на личные нужды. В отношении домработницы возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что жительницу Тюмени подозревают в хищении шубы и золотых украшений у женщины-инвалида. Пожилая россиянка обратилась в полицию и сообщила, что из дома ее тяжелобольной сестры пропала норковая шуба и ювелирные украшения. Через некоторое время правоохранители выяснили, что вещи вынесла домработница, которая помогала пенсионерке по дому. Оказалось, злоумышленница систематически снимала драгоценности с беспомощной россиянки и продавала или сдавала их в комиссионный магазин. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье «соцработница» похитила у пенсионерки более миллиона рублей.