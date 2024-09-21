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В РФ доставили наркоторговца, скрывавшегося за рубежом 15 лет

Генпрокуратура РФ: в страну доставили заочно осужденного наркоторговца Салахова

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Фигуранта уголовного дела о попытке перепродажи наркотических веществ Айрата Салахова, который скрывался за границей в течение 15 лет, доставили в РФ из Греции. Об этом сообщается в Telegram-канале российской Генеральной прокуратуры.

В 2008 году суд в Республике Башкортостан заочно приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Тогда же его объявили в международный розыск.

«Для приведения в исполнение приговора суда осужденный доставлен на территорию Российской Федерации», — говорится в заявлении.

Публикация дополнена видеозаписью, на которой запечатлено прибытие в аэропорт самолета с Салаховым на борту. На кадрах видно, что сразу после схода с трапа воздушного судна сотрудники правоохранительных органов усадили гражданина в автомобиль Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ.

20 сентября 2024 года официальный представитель российского министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила, что полиция Греции передала коллегам из РФ скрывавшегося 15 лет наркоторговца. Экстрадиция мужчины состоялась в аэропорту Афин.

Запрос о его выдаче Москва направила в июне прошлого года. Примерно в то время осужденного задержали на греческой территории.

Ранее в Испании взяли под стражу одного из самых разыскиваемых в Европе наркоторговцев.

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