Синоптики рассказали москвичам о погоде 21 сентября

В субботу, 21 сентября, температура в Москве достигнет 21°C, прогнозирует Гидрометцентр.

Согласно его данным, жителей столицы ждет переменная облачность, без осадков. Температура будет колебаться в диапазоне от 19°C до 21°C. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, а ветер в 5-10 м/с будет дуть с запада и северо-запада. Порывы могут достигать и 15 м/с. При этом в ночь на воскресенье температура может снизиться до 6-8°C.

На этой неделе научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в конце сентября в центральной России будут небольшие осадки, но температура не опустится ниже 15°C, а бабьего лета стоит ждать в октябре после похолодания с осадками и порывистым ветром.

Специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова на этом фоне отметила, что в этом году россияне столкнулись с аномально теплой и засушливой погодой в первый осенний месяц. Для столичного региона сентябрь выдался экстремально теплым — такой погоды не было с конца XIX века, а снег в отдельных регионах, например, в Красноярском крае, — следствие циклонов.

Ранее метеоролог объяснил, почему прогнозы погоды часто не сбываются.