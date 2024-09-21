Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптики рассказали москвичам о погоде 21 сентября

Гидрометцентр сообщил, что в субботу температура в Москве поднимется до 21°C

close
Александр Кряжев/РИА Новости

В субботу, 21 сентября, температура в Москве достигнет 21°C, прогнозирует Гидрометцентр.

Согласно его данным, жителей столицы ждет переменная облачность, без осадков. Температура будет колебаться в диапазоне от 19°C до 21°C. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба, а ветер в 5-10 м/с будет дуть с запада и северо-запада. Порывы могут достигать и 15 м/с. При этом в ночь на воскресенье температура может снизиться до 6-8°C.

На этой неделе научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в конце сентября в центральной России будут небольшие осадки, но температура не опустится ниже 15°C, а бабьего лета стоит ждать в октябре после похолодания с осадками и порывистым ветром.

Специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова на этом фоне отметила, что в этом году россияне столкнулись с аномально теплой и засушливой погодой в первый осенний месяц. Для столичного региона сентябрь выдался экстремально теплым — такой погоды не было с конца XIX века, а снег в отдельных регионах, например, в Красноярском крае, — следствие циклонов.

Ранее метеоролог объяснил, почему прогнозы погоды часто не сбываются.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами