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В Краснодарском крае после атаки БПЛА началась детонация взрывоопасных предметов

Губернатор Кондратьев сообщил о пожаре в Краснодарском крае после атаки БПЛА

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Тихорецком районе Краснодарского края были подавлены два дрона, написал губернатор Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.

По его словам, БПЛА были ликвидированы силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

«Из-за падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы. Началась детонация», — сообщил чиновник.

Он добавил, что сейчас местных жителей эвакуируют. В Тихорецке организовали пункт временного размещения. На месте происшествия работают экстренные службы и глава района. Данных о пострадавших нет.

В ночь на 21 сентября беспилотники были также сбиты на юго-западе Тверской области. Кроме того, была атакована Брянская область. После полуночи там ликвидировали 16 БПЛА, а накануне вечером были отражены как минимум пять попыток атак противника.

Ранее местные власти объяснили, почему нельзя было вывезти из Суджи всех.

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