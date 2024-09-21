На юго-западе Тверской области сбили БПЛА

На юго-западе Тверской области сбиты беспилотники, сообщает региональное правительство в Telegram со ссылкой на губернатора региона Игоря Руденю.

По его словам, дроны были уничтожены силами российского Минобороны. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и представители администрации.

Предыдущая атака дронов в регионе была 18 сентября. Тогда в Торопце Тверской области после падения обломков беспилотника в ходе отражения атаки силами противовоздушной обороны начался пожар, пришлось частично эвакуировать население.

В ночь на 21 сентября, кроме Тверской, была атакована Брянская область. После полуночи там ликвидировали 16 БПЛА, а накануне вечером были отражены как минимум пять попыток атак противника.

Ранее местные власти объяснили, почему нельзя было вывезти из Суджи всех.