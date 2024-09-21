Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На юго-западе Тверской области сбили БПЛА

Губернатор Руденя: средства ПВО уничтожили дроны на юго-западе Тверской области

close
Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

На юго-западе Тверской области сбиты беспилотники, сообщает региональное правительство в Telegram со ссылкой на губернатора региона Игоря Руденю.

По его словам, дроны были уничтожены силами российского Минобороны. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы и представители администрации.

Предыдущая атака дронов в регионе была 18 сентября. Тогда в Торопце Тверской области после падения обломков беспилотника в ходе отражения атаки силами противовоздушной обороны начался пожар, пришлось частично эвакуировать население.

В ночь на 21 сентября, кроме Тверской, была атакована Брянская область. После полуночи там ликвидировали 16 БПЛА, а накануне вечером были отражены как минимум пять попыток атак противника.

Ранее местные власти объяснили, почему нельзя было вывезти из Суджи всех.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами