В Госдуме рассказали, по каким правилам пройдет осенний призыв в армию

Осенний призыв на военную службу пройдет по старым правилам — повестки будут приходить традиционным образом. Об этом сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Осенний призыв пройдет по старым правилам, как и говорилось», — сказал он.

По словам парламентария, призывники будут получать повестки традиционным способом, пока не идет тестирование реестра воинского учета. Картаполов отметил, что реестр планируется запустить к 1 января 2025 года.

7 сентября стало известно, что ведение реестра воинского учета перейдет от министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций к министерству обороны РФ.

В начале августа Совет Федерации одобрил закон о праве работодателей передавать военкоматам данные о военнообязанных сотрудниках, в том числе через реестр воинского учета.

В России скоро стартует осенний призыв на военную службу. Традиционно призывная кампания проходит дважды в год: весной и осенью. Осенняя призывная кампания в 2024 году продлится три месяца: она начнется 1 октября и закончится 31 декабря. Кого она коснется, в каком виде новобранцы получат повестки из военкоматов и кто имеет право на отсрочку — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Госдума защитила выплаты военнослужащим от изъятия за долги.