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В курской больнице сообщили, сколько жителей обратились за помощью после вторжения ВСУ

Более 140 мирных жителей попали в Курскую областную больницу после вторжения ВСУ

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После вторжения ВСУ в Курскую область региональная больница приняла 142 пострадавших мирных жителя, рассказал РИА Новости главный врач медучреждения Михаил Лукашов.

По его словам, сейчас в больнице лечатся 16 человек в состоянии средней и легкой степени тяжести. Больше всего мирных граждан с минно-взрывными, осколочными, ожоговыми травмами и пулевыми ранениями обращалось из приграничных районов. Лукашов заверил, что в больнице есть все необходимые медицинские ресурсы. Кроме того, помогают врачи из Москвы и Подмосковья и те, кто прибыл из приграничных районов области.

«Я получаю сотни звонков с одним вопросом: чем вам помочь? От всего коллектива Курской областной больницы благодарю всех неравнодушных людей», — сказал главврач.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин 12 августа заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР и ЛНР, а также пообещал «достойный ответ» Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Алаудинов сообщил о побеге десятков солдат ВСУ от ВС РФ под Курском.

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Атаки на Курскую область
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