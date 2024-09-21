Этим летом траты россиян на отдых и путешествия выросли

По данным аналитиков компании LIFE PAY, в этом году средний чек на турпутевки и оплату отелей увеличился примерно на 30%. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Минувшим летом россияне увеличили свои траты на летний отдых внутри страны: размер среднего чека на приобретение пакетного тура по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (июнь-август) увеличился на 29,3% и составил около 78,8 тыс. рублей. Самыми дорогими оказались путевки «бархатного сезона»: средний чек в августе составил 83,3 тыс. рублей, годом ранее он был на уровне 61,7 тыс.

Тем, кто предпочел путешествовать самостоятельно, пришлось увеличить свои расходы на оплату отелей. Так, размер среднего чека на оплату проживания в отеле по сравнению с летом прошлого года вырос на 31% до 42 тыс. рублей. Здесь тоже самым дорогим оказался август: средний чек составил 47,3 тыс. рублей против 29,8 тыс.

При этом аналитики LIFE PAY полагают, что число активно путешествующих россиян этим летом больше не стало, а даже снизилось: количество транзакций по оплате пакетных туров нынешним летом снизилось более чем на 14%, отелей — почти на 32%.

«Внутренний туризм в России активно растет, появляется новая инфраструктура, развиваются целые регионы. Все это влияет на конечную стоимость поездки: российский отдых становится качественнее, комфортнее, а значит — дороже. Транзакций по оплате пакетных туров и отелей становится меньше, поскольку россияне все чаще арендуют квартиры или апартаменты, которые дешевле гостиниц. Поэтому крупные игроки рынка в ответ на рост цен все чаще смотрят в сторону удобства и гибкости сервисов бронирования, добавляя новые форматы оплаты — постоплату, беспроцентную рассрочку и подключение СБП», — комментирует Ашот Григорян, генеральный директор компании-разработчика цифровых платежных решений LIFE PAY.

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